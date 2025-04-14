Депутат ГД Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день

Женщинам необходимо сократить рабочий день минимум на час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Сейчас каждый ребенок посещает хотя бы один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети сразу несколько.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения», — отметил парламентарий.

Депутат также добавил, что женщинам нужно больше времени, чтобы собраться на работу.

«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — заключил Антропенко.

Во второй половине 2025 года россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она пройдет с 27 октября по 1 ноября.