Гоблин посоветовал россиянам брать пример с японцев

Известный переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, призвал застрявших в рутине россиян наслаждаться природой и ценить момент по примеру японцев. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Вместе с соведущими Пучков обсуждал тему быстротечности времени. Он отметил, что, когда людям жизнь кажется однообразной, они ощущают течение времени острее.

«Будь как японец. Вышел — листочек зеленый! Или желтый. Ветер не дует или дует, солнце, дождик — надо наслаждаться непрерывно, радоваться каждой минуте», — сказал он.

Гоблин порекомендовал слушателям стараться чаще получать свежие впечатления.

