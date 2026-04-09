Гоблин посоветовал россиянам брать пример с японцев

Блогер Дмитрий Пучков призвал россиян ценить момент по примеру японцев
Известный переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, призвал застрявших в рутине россиян наслаждаться природой и ценить момент по примеру японцев. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
Вместе с соведущими Пучков обсуждал тему быстротечности времени. Он отметил, что, когда людям жизнь кажется однообразной, они ощущают течение времени острее.
«Будь как японец. Вышел — листочек зеленый! Или желтый. Ветер не дует или дует, солнце, дождик — надо наслаждаться непрерывно, радоваться каждой минуте», — сказал он.
Гоблин порекомендовал слушателям стараться чаще получать свежие впечатления.
Ранее Пучков дал совет по общению с молодежью. По его словам, молодое поколение не уважает возраст, поэтому в разговоре с ним важно «не допускать цацканий» и сразу давить авторитетом.