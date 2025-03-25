«Никаких цацканий». Дмитрий Пучков дал совет по общению с молодежью

Современные молодые люди не уважают взрослых, которые пытаются под них подстраиваться и найти общий язык. Для начала диалога необходимо понять, что более старший возраст дает авторитет. Об этом в интервью 360.ru заявил блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.

Он подчеркнул, что такие отношения должны выстраиваться на инстинктивном уровне, как у животных

«Как только вы начнете пытаться кому-то нравится, это вас в сознании молодежи немедленно опускает: „Че ты подлизываешься? Зачем? Чего ты от нас хочешь?“. Это чисто животные вещи. Возраст — это авторитет, некая дистанция, недопустимость панибратства. Хочешь и претендуешь стать взрослым — соответствуй. Поэтому никаких цацканий», — подчеркнул Пучков.

О необходимости установки правил в общении родителей и подростков ранее заявила кандидат психологических наук Екатерина Свистунова. Она пояснила, что взрослым нужно найти баланс между контролем и свободой для ребенка, а подросткам — признать родительский авторитет.