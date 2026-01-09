«Глухо, как в танке»: Москва и область замерли в многокилометровых заторах

Снежный плен и обледеневшие трассы спровоцировали масштабный транспортный кризис на ключевых шоссе столичного региона. О парализованном движении и «глухих» заторах редакции 360.ru рассказали застрявшие в пробках автомобилисты и представители департамента транспорта.

Ситуация на Домодедовском шоссе близка к критической: из-за фур, которые не могут преодолеть подъемы на скользких участках, движение полностью встало в обоих направлениях. Пассажиры общественного транспорта и водители легковых машин сообщают, что провели в заторах уже более трех часов без какой-либо надежды на продвижение.

«Все стоит. Глухо, как в танке», — описала происходящее женщина, оказавшаяся в эпицентре коллапса.

Не менее сложная обстановка наблюдается на трассе М4 «Дон», где проезд крайне затруднен, а также на нескольких участках МКАД.

По официальным данным дептранса, большегрузы фактически заблокировали съезд с Калужского шоссе на кольцевую автодорогу. Проблемными зонами остаются внешняя сторона МКАД в районе улицы Подольских Курсантов и внутренняя — в районе улицы Верхние Поля.

Власти города призвали водителей к предельной осторожности и попросили отказаться от опасных маневров. Особое внимание рекомендуется уделять дистанции и скоростному режиму, особенно на мостах и эстакадах, которые первыми покрываются ледяной коркой.

Сильный снегопад накрыл Москву 8 января. Из-за этого уже 70 рейсов задержали в столичных аэропортах.