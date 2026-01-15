Главы МИД Латвии и Эстонии прислушались к совету Каи Каллас начать пить

Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Маргус Цахкна и Байба Браже в шутливой форме обсудили в X, какой алкоголь выбрать для текущей ситуации в мире. Так политики отреагировали на недавнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая пошутила о «подходящем моменте из-за ситуации в мире, чтобы начать пить», отметили «Известия» .

Глава латвийского МИДа опубликовала фотографию бутылки джина производства своей страны, добавив в комментарий к посту упоминание Каллас. В ответ эстонского министр с юмором отметил переход «к более изысканным напиткам».

«Похоже, мы теперь переходим от старых добрых рижских бальзамов к чему-то более изысканному?» — написал Цахкна.

