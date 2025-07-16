Сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил до 14 сентября в СИЗО Мутвалы Шыхлински по обвинению в применении насилия против представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Арестованный — сын главы азербайджанской диаспоры города Шахина Шыхлински. Его отца задержали 1 июля в центре Екатеринбурга, но позже отпустили после допроса. Мутвалы пытался этому препятствовать и сбил на машине сотрудника ФСБ. Оперативнику удалось выжить.

Младшего Шыхлински задержали накануне.

Сегодня же Верх-Исетский районный суд продлил меру пресечения двум представителям этнической ОПГ до 19 октября. Их обвиняют в организации убийства.