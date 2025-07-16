Сегодня 19:04 Сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга отправили в СИЗО Фото: пресс-служба судов Свердловской области
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил до 14 сентября в СИЗО Мутвалы Шыхлински по обвинению в применении насилия против представителя власти. Об этом сообщила
пресс-служба судов Свердловской области.
Арестованный — сын главы азербайджанской диаспоры города Шахина Шыхлински. Его отца задержали 1 июля в центре Екатеринбурга, но позже отпустили после допроса. Мутвалы пытался этому препятствовать и сбил на машине сотрудника ФСБ. Оперативнику удалось выжить.
Младшего Шыхлински
задержали накануне.
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