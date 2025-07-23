Главред Ura.ru заявил, что редактор Сергеев не скрывался от следствия

Редактор регионального отделения Ura.ru Игорь Сергеев от следствия не скрывался. С таким заявлением на страницах сайта выступила главный редактор газеты Диана Козлова.

Сергеева задержали 23 июля в Екатеринбурге. В течение нескольких часов ни редакция, ни юристы не знали, где он находится, утверждает Козлова.

Сейчас Сергеев находится в статусе свидетеля по делу свердловского редактора той же газеты Дениса Аллаярова. Последнего арестовали по подозрению в даче взятки.

При этом источники Ura.ru в правоохранительных структурах утверждали, что задержание не проводилось, а позднее обвинили Сергеева в попытках скрыться от следствия.

По их версии, мужчина якобы менял адреса и номера телефонов, что и стало причиной его принудительной доставки в Следственный комитет.

Главред агентства заявила, что подобные заявления являются недостоверными и используются для формирования негативного общественного фона вокруг сотрудников редакции.

Аллаярова задержали еще в начале июня. Ему вменили передачу взятки собственному дяде, тот работает начальником отдела уголовного розыска.