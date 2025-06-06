URA.RU: редактора Аллаярова обвиняют в передаче взятки дяде

В отношении редактора URA.RU Дениса Аллаярова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в передаче 20 тысяч рублей своему дяде, начальнику отдела уголовного розыска Андрею Карпову. Об этом говорится на сайте Ura.ru.
Денис Аллаяров провел ночь в изоляторе после допроса. Он отрицает вину и считает, что стал жертвой оговора со стороны родственника. Правоохранительные органы не нашли доказательств передачи денег.
Андрей Карпов, дядя Аллаярова, ранее уже подвергался задержанию. Он утверждает, что получил взятку от племянника.
Агентство рассматривает обвинение как давление на СМИ.
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