Главред «Рунет» Зыков предложил улучшить навигацию на «Госуслугах» с помощью ИИ

Главный редактор интернет-издания «Рунет» и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил усовершенствовать искусственный интеллект на портале «Госуслуги». Это поможет пользователям эффективнее использовать сервис.

Специалист отметил, что хоть некоторые услуги используются достаточно редко, это не умаляет их значимости, ведь основная цель платформы «Госуслуги» — обеспечить возможность каждому человеку удобно решать свои проблемы онлайн всего несколькими действиями. Для достижения такой цели применяются технологии искусственного интеллекта, например, внедрен виртуальный помощник «Макс».

Необходимо сделать так, чтобы пользователи могли четко формулировать свои вопросы этому помощнику и получать полезные материалы, видеоролики или прямые ссылки на государственные ресурсы, помогающие эффективно справляться с любыми вопросами.