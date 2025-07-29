«Главпродукт» стал государственной собственностью России

Холдинг «Главпродукт» 28 июля стал государственной собственностью Российской Федерации. Запись об этом разместили на сайте Единого госреестра юридических лиц.
Запись о смене собственника ООО «Промсельхозинвест», являющееся основным юридическим лицом холдинга, внесена в реестр 28 июля 2025 года. Компания «Главпродукт» занимается производством консервов.
Ранее денежные средства ГК «Главпродукт» и личные активы ее директора арестовали по решению Арбитражного суда Москвы. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества принадлежащие АО «Главпродукт» компании.
Ранее собственником холдинга через ООО «Промсельхозинвест» являлась компания Universal Beverage Company, зарегистрированная в США.
Благоустройство микрорайона Тимоново проверили в Солнечногорске
Соревнования по многоборью прошли в Солнечногорске
Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность 76 мероприятий за неделю
Не так страшно, как кажется: что будет, если купить машину-«утопленника»
Пленэр для художников из Мытищ пройдет на Лосином острове
«Сбер» снизил до нуля прогноз роста кредитования банками физлиц в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте