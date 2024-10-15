Компании АО «Главпродукт» перешли в управление Росимущества

Путин передал компании АО «Главпродукт» во временное управление Росимущества

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин передал во временное управление Росимущества принадлежащие АО «Главпродукт» компании. Указ главы государства опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно документу, федеральное агентство получит 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Фирма занимается производством консервов.

Собственником холдинга через ООО «Промсельхозинвест» является компания Universal Beverage Company, зарегистрированная в Соединенных Штатах.

В июле Путин передал Росимуществу активы ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем». Холдинг представляет собой крупнейшее предприятие по производству металлической упаковки для потребительских товаров.

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