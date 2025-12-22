Главой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назначили Логунова

Руководителем Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика имени Н. Ф. Гамалеи стал академик РАН Денис Логунов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минздрава.

Логунов занимал должность заместителя директора по научной работе.

По данным ведомства, экс-глава НИЦЭМ Александр Гинцбург продолжит работу в центре в качестве научного руководителя.

Ранее руководитель Минздрава Михаил Мурашко подтвердил, что пациенты смогут получить вакцину для лечения меланомы уже в начале следующего года. Он уточнил, что ведомство дало разрешение на применение препарата «НЕО-ОНКОВАК», который разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина.

Пациенты начали готовиться к использованию вакцины. Ее используют для лечения неоперабельных или метастатических меланом в сочетании с ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Также препарат можно применять в качестве дополнения после удаления метастазов при меланомах IIB-IV стадий..