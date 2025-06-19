Главный священник в зоне СВО опубликовал список грехов военных

Главный священник в зоне спецоперации протоиерей Димитрий Василенков опубликовал список возможных грехов военных. Перечень для проведения исповеди в боевых условиях он разместил в Telegram-канале «На войне» .

Всего в списке более 50 грехов. В их числе: гордость, тщеславие, богохульство, непосещение храма, непочитание церковных праздников и постных дней.

По мнению Василенкова, бойцы СВО должны кается на исповеди, если курят, пьянствуют, занимаются рукоблудием. Также к грехам протоиерей отнес оставление позиций и дезертирство, передачу противнику секретной информации и неисполнение приказов военачальников.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге на вопрос о своих ошибках за 25 лет службы процитировал Новый завет: «Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень».