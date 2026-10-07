Главный редактор Runet Зыков выразил уверенность, что ИИ поможет ухаживать за пожилыми родственниками

Искусственный интеллект может стать основой системы ухода за пожилыми родственниками. Об этом RT сообщил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

ИИ в таких системах работает как мозг: собирает данные с устройств, анализирует состояние человека и при необходимости подает сигнал близким. Самый простой уровень — напоминания о приеме лекарств через умную колонку. Если человек несколько раз игнорирует оповещение, система сообщает об этом родственникам, пишет KP.RU.

Второй уровень — умные часы, браслеты и медицинские приборы (тонометры, глюкометры), которые передают данные в единую систему. ИИ ценен тем, что замечает отклонения от привычной картины: ухудшение сна, изменение пульса или давления. Алгоритм не ставит диагноз, но вовремя обращает внимание на изменения.