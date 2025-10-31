Главный раввин России раскритиковал муфтия Чечни за слова о «врагах Аллаха»

Слова муфтия Чечни Салаха Межиева оскорбительны для иудеев и представителей еврейского народа в целом. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар, его слова опубликовала пресс-служба .

Межиев, выступая 25 октября на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир», назвал иудеев «врагами Аллаха».

«Особенно печально, что такие высказывания приходят из Чечни — региона, где отношения между коренным мусульманским населением и евреями традиционно были мирными, и где евреи даже выходили защищать дома чеченцев, когда в годы сталинских репрессий власти их выселяли», — заявил раввин.

Он добавил, что слова Межиева противоречат официальной позиции мусульманской общины, и призвал ведущих представителей ислама в России отмежеваться от заявлений муфтия Чечни. Берл Лазар напомнил, что в стране сложилась уникальная ситуация взаимоуважения и дружбы между представителями разных конфессий.

