Главный педиатр Москвы рассказал, как распознать тепловой удар у ребенка

Первыми признаками теплового удара у ребенка могут быть вялость или, наоборот, необычное возбуждение и капризность, заявил главный педиатр Москвы, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой профессор Исмаил Османов. Его слова привел ТАСС .

Если ребенок в жару стал вялым и сонливым, либо, напротив, возбужден и капризничает, стоит насторожиться — возможно, он получил тепловой удар. В таком случае возникает сильная жажда, лицо и тело часто становятся красными, кожа горячая и сухая, либо покрытая липким потом. Поднимается температура, причем жаропонижающие здесь будут бесполезны.

Симптомами также могут быть головная боль, тошнота, рвота, учащенное дыхание и сердцебиение, спутанность сознания, обморок, судороги.

Перегревшегося ребенка нужно переместить в прохладное место, раздеть, обтереть прохладной водой, напоить и срочно обратиться к врачу. Давать пить нужно понемногу, но часто — каждые 10-15 минут.

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