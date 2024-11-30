Главный Дед Мороз России насобирал штрафов на десятки тысяч рублей на своих иномарках

Shot: главный Дед Мороз насобирал штрафов на 24,5 тысячи рублей за нарушение ПДД

Главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал штрафов на десятки тысяч рублей за нарушение ПДД на своих иномарках. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Актер Андрей Балин в свободное время рассекает по дорогам Вологодской области на Hyundai IX35, Toyota RAV-4 и Toyota Land Cruiser Prado. Чаще всего главный волшебник страны попадался на превышении скорости.

За 2024 год артист накопил штрафов на 24,5 тысячи рублей, часть из них он уже погасил.

Личность Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин устроился в «Дом Деда Мороза» в Великом Устюге в 22 года после окончания колледжа.

Самыми популярными новогодними направлениями по России стали Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Жители Дальнего Востока покупают туры на Байкал или Алтай, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.