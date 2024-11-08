Турэксперт Мкртчян назвал Петербург и Сочи популярными новогодними направлениями в РФ
Вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян назвал самые популярные у россиян новогодние направления внутри страны. Об этом сообщил «Ридус».
По словам эксперта, во время зимних каникул особым спросом пользуются поездки в Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца.
«Если люди живут на Дальнем Востоке, то они обычно покупают туры на Байкал или в Алтай, едут на горнолыжный курорт Шерегеш или курорт Манжерок. Жители юга России стремятся на черноморское побережье», — добавил специалист.
Он также отметил, что семьи с детьми обычно отправляются на родину Деда Мороза — в Великий Устюг. Самым выгодным считается путешествие на личном автомобиле.