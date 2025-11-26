Главный Дед Мороз одобрил создание реестра «двойников»

Главный Дед Мороз из Великого Устюга в интервью Life.ru выразил поддержку идее создания официального реестра детских аниматоров. Он подчеркнул необходимость обязательной медицинской и психологической проверки для всех, кто хочет работать с детьми.

По мнению волшебника, официальный реестр поможет обеспечить безопасность детей и спокойствие их родителей.

«Идея с официальным реестром мне кажется разумной. Главное — безопасность детей. Это даст родителям спокойствие и уверенность», — отметил он.

Главный Дед Мороз считает, что растущее число частных аниматоров требует более тщательного контроля за качеством их работы и личной ответственностью. По его словам, праздники должны быть не только яркими, но и безопасными для детей.