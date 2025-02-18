Огородники в этом году будут уделять особое внимание сортам и гибридам, которые устойчивы к изменениям погоды. Об этом в беседе с Life рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин.

«Мы видим растущий интерес к засухоустойчивым сортам томатов, таким как „Де Барао“ и „Черный принц“, а также к перцам вроде „Рамиро“, которые показывают стабильную урожайность даже в жаркое лето», — сказал он.

Для посадки капусты, по словам специалиста, дачники стали чаще выбирать гибриды типа «Бронко F1». Помимо этого, вырос спрос на сорта «Русский размер» (салат) и «Гейзер» (укроп). Все они меньше подвержены болезням, напомнил Чаплин.

Также депутат обратил внимание на укрывные материалы, которые могут не просто защитить грядки от морозов, но и регулировать влажность и температуру почвы. Собеседник издания рекомендовал дачникам использовать геотекстиль с плотностью не менее 100 грамм на квадратный метр для мульчирования грядок и агроволокно нового поколения, например, марки СУФ-42.

«Правильный выбор семян и укрывных материалов, а также разумный подход к посадкам позволят дачникам получать удовольствие от работы на земле и наслаждаться богатым урожаем», — заключил депутат.

Ранее Чаплин отмечал, что последний месяц зимы идеально подходит для выбора подходящих семян для рассады. При раннем заказе посылка придет как раз к началу посева. Некоторые растения можно посадить на подоконнике.