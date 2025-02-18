Главные дачные тренды — 2025. Что надо знать о сортах и уходе для суперурожая в этом году
Депутат Чаплин назвал главный дачный тренд этого года
Огородники в этом году будут уделять особое внимание сортам и гибридам, которые устойчивы к изменениям погоды. Об этом в беседе с Life рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин.
«Мы видим растущий интерес к засухоустойчивым сортам томатов, таким как „Де Барао“ и „Черный принц“, а также к перцам вроде „Рамиро“, которые показывают стабильную урожайность даже в жаркое лето», — сказал он.
Для посадки капусты, по словам специалиста, дачники стали чаще выбирать гибриды типа «Бронко F1». Помимо этого, вырос спрос на сорта «Русский размер» (салат) и «Гейзер» (укроп). Все они меньше подвержены болезням, напомнил Чаплин.
Также депутат обратил внимание на укрывные материалы, которые могут не просто защитить грядки от морозов, но и регулировать влажность и температуру почвы. Собеседник издания рекомендовал дачникам использовать геотекстиль с плотностью не менее 100 грамм на квадратный метр для мульчирования грядок и агроволокно нового поколения, например, марки СУФ-42.
«Правильный выбор семян и укрывных материалов, а также разумный подход к посадкам позволят дачникам получать удовольствие от работы на земле и наслаждаться богатым урожаем», — заключил депутат.
Ранее Чаплин отмечал, что последний месяц зимы идеально подходит для выбора подходящих семян для рассады. При раннем заказе посылка придет как раз к началу посева. Некоторые растения можно посадить на подоконнике.