Несмотря на холод и снег, именно в феврале можно заложить фундамент для успешной работы на огороде. Об этом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Life .

По его словам, в последний зимний месяц стоит обратить внимание на выбор подходящих семян для рассады. При раннем заказе посылка придет как раз к началу посева. Некоторые культуры можно уже посадить на подоконнике, добавил эксперт.

Он также посоветовал заняться подготовкой инструментов. Необходимо провести ревизию и ремонт садового инвентаря: лопат, граблей, секаторов и прочих нужных приспособлений. Еще один важный этап — очистка от грязи и ржавчины.