Глава ВЦИОМа Федоров заявил о социальной незащищенности семей со средним доходом

Семьи среднего класса сталкиваются с финансовыми трудностями при рождении ребенка. Как отметил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва» , эти семьи, хоть и обеспечивают себя сами, не могут быть отнесены к олигархам и испытывают серьезные материальные затруднения.

«У них проблема. Потому что они работают много, им нужно много зарабатывать, чтобы содержать себя, своих детей и своих родителей. Как правило, родители уже пенсионеры. И вся эта тяжесть ложится на плечи среднего возраста и среднего класса», — отметил эксперт.

Федоров также указал на то, что рождение ребенка для таких семей часто приводит к снижению их социального статуса, поскольку содержание ребенка в городской семье среднего класса обходится очень дорого.

«Его нужно одевать, его нужно кормить, его нужно развлекать, обучать, воспитывать. Все хотят для своих детей лучшего будущего. Надо в него вкладываться, а это очень дорого стоит», — пояснил специалист.

По его словам, государство пока не уделяет должного внимания этой проблеме, хотя она стоит весьма остро именно для среднего класса.