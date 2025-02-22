Глава Вологодской области Филимонов опроверг слухи о своей смерти

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг слухи о своей смерти. Он опубликовал видео с пометкой «фейк» в своем Telegram-канале .

Ролик имитирует выпуск новостей, в котором ведущая заявляет о «смерти» Филимонова в отделении реанимации. Чиновника якобы госпитализировали с симптомами отравления неизвестным веществом нервно-паралитического действия.

Затем на кадрах демонстрируется работа медиков, команда которых «всю ночь боролась за жизнь губернатора».

«Точно! Сам видел!» — написал Филимонов в комментарии к видео.

Ранее в Сети распространились слухи о самоубийстве главы Самарской области Вячеслава Федорищева. Сам губернатор назвал новость фейком, распространенным украинскими «недругами-националистами». Он призвал население не верить этим сообщениями и добавил, что власти региона продолжают работать.