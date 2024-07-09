Глава управления госэкспертизы Минобороны России Хандаев скончался в 61 год

Фото: Freepik

Глава управления госэкспертизы Минобороны России Магомед Хандаев скончался в возрасте 61 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации Шамильского района Дагестана, где его похоронят.

«Магомед Хандаев скончался, его похоронят в селе Гента», — сообщили в администрации.

Причину смерти в пресс-службе не указали. Хандаеву был 61 году, он родился 14 мая 1963 года в селе Гента, закончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, а также высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте России, Дагестанский государственный технический университет. Должность начальника управления госэекспертизы занимал с июня 2023 года.

Ранее стало известно, что в возрасте 90 лет скончалась выдающаяся прима-балерина Марина Кондратьева.  Она работала педагогом-репетитором с 1980 года, сообщили в пресс-службе Большого театра.

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к введению штрафов за курящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Остановить Чикатило. Как ловили одного из самых страшных убийц в СССР

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте