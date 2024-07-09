Глава управления госэкспертизы Минобороны России Хандаев скончался в 61 год

Глава управления госэкспертизы Минобороны России Магомед Хандаев скончался в возрасте 61 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации Шамильского района Дагестана, где его похоронят.

«Магомед Хандаев скончался, его похоронят в селе Гента», — сообщили в администрации.

Причину смерти в пресс-службе не указали. Хандаеву был 61 году, он родился 14 мая 1963 года в селе Гента, закончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, а также высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте России, Дагестанский государственный технический университет. Должность начальника управления госэекспертизы занимал с июня 2023 года.

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