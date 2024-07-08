Ушла из жизни балерина Большого театра

Балерина и педагог Кондратьева умерла на 91-м году жизни

Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева скончалась в ночь на 8 июля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Артистка умерла в возрасте 90 лет. В пресс-службе Большого театра отметили, что информацию о дате и месте прощания опубликуют позднее.

Марина Кондратьева работала педагогом-репетитором с 1980 года. Она обучала Людмилу Семеняку, Галину Степаненко, Маргариту Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ану Туразашвили, Анну Антоничеву, Екатерину Шипулину и других известных балерин.

Ранее из жизни ушла скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе. Она скончалась в возрасте 77 лет. Артистка играла на скрипке Страдивари с 1964 по 1981 годы и была солисткой в Московской филармонии. Исакадзе исполняла классические произведения грузинских композиторов и Антонио Вивальди. В 2022 году ей вручили английскую медаль «2000 выдающихся музыкантов XX века».