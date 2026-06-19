Глава SuperJob Захаров заявил, что оптимизация бухгалтерии — одно из преимуществ работы с сотрудниками на аутсорсе

Аутсорсинг сотрудников может помочь компаниям увеличить выручку на одного штатного работника. Об этом заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с ИА НСН .

Аналитики консалтинговой группы «Б1» сообщили изданию «Известия», что компании, активно использующие аутсорсинг, в среднем растут по выручке в полтора раза быстрее, чем их конкуренты, предпочитающие выполнять большинство функций самостоятельно.

По словам Захарова, оптимизация бухгалтерии — одно из преимуществ работы с сотрудниками на аутсорсе. Это происходит потому, что такие работники не числятся в штате компании.

«Например, если у нас в штате только директора, а все остальные наняты через аутсорсинговые компании, то организация, которая работает с большим количеством аутсорсеров, по бухгалтерии получает очень большую выручку на сотрудника, хотя на самом деле это не так», — пояснил он.