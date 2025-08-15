Глава СПР Рязанский назвал нереализуемой идею с 13-й пенсией к Новому году

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам дополнительную пенсию к Новому году, однако председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский счел такую инициативу неосуществимой. Об этом сообщил Life.ru .

По словам главы объединения, для реализации предложения потребовалось бы около триллиона рублей ежегодно.

«Инициатива о 13-й пенсии выдвигается далеко не первый раз. Ей, наверное, уже несколько лет, а может быть, даже больше, может, уже и 10 лет. Но она не реализовывалась эти 10 лет и, на мой взгляд, вряд ли будет реализована и сейчас», — напомнил эксперт.

Она также отметил, что идея может быть связана с увеличением активности политических партий перед выборами. Однако без решения правительства, поддержки президента и поиска ресурсов эта мера остается лишь красивым жестом.