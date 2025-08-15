Глава СПР Рязанский назвал нереализуемой идею с 13-й пенсией к Новому году
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам дополнительную пенсию к Новому году, однако председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский счел такую инициативу неосуществимой. Об этом сообщил Life.ru.
По словам главы объединения, для реализации предложения потребовалось бы около триллиона рублей ежегодно.
«Инициатива о 13-й пенсии выдвигается далеко не первый раз. Ей, наверное, уже несколько лет, а может быть, даже больше, может, уже и 10 лет. Но она не реализовывалась эти 10 лет и, на мой взгляд, вряд ли будет реализована и сейчас», — напомнил эксперт.
Она также отметил, что идея может быть связана с увеличением активности политических партий перед выборами. Однако без решения правительства, поддержки президента и поиска ресурсов эта мера остается лишь красивым жестом.