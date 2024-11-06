Глава СПЧ высказался о «закутанных с ног до головы» женщинах

Глава СПЧ Фадеев: в РФ нет традиции укутывать женщин в темное с ног до головы

В России не придерживаются традиции укутывать женщин в темное с ног до головы. Об этом напомнил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, его слова привела пресс-служба ведомства.

В Совфеде 6 ноября открылась «Традиционные женские образы в России». Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что это не просто элементы одежды, а настоящие произведения народного искусства.

Фадеев обратил внимание, что на выставке отсутствует темная одежда, которая покрывает женщин с ног до головы.

«Здесь я примеров такой темной одежды не вижу. Вижу лишь красивую и яркую одежду. Причем из разных регионов — Сибири, Кавказа и Поволжья. Она вся очень разная, но великолепная и красивая», — сказал он.

Ранее стало известно, что никабы и хиджабы запретили носить в школах Владимирской области.