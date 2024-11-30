Глава СПЧ раскритиковал проверки фертильности российских женщин

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, выступая на XV Всероссийском конгрессе пациентов, раскритиковал массовую проверку женщин фертильного возраста. Его процитировал РБК .

Пациентки Москвы в сентябре начали массово получать направление на проверку антимюллерова гормона. Таким способом медики проверяют способность яичников женщины производить яйцеклетки, пригодные для успешного оплодотворения.

«Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране, но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять?» — процитировало издание Фадеева.

Глава СПЧ также отметил, что этот случай является примером «неделикатного отношения к пациентам». Кроме прочего, по его словам, на основе одного такого анализа невозможно в полной мере получить достоверную информацию о фертильности женщины.

Ранее глава Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов нашел решение проблемы нехватки рабочих рук. Он призвал женщин рожать сварщиков, штукатуров и маляров.