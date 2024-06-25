Глава Дагестана выступил против ношения никаба
Глава Дагестана Меликов назвал ношение никаба несвойственным кавказским народам
Ношение никаба несвойственно кавказским народам и может негативно сказаться на безопасности в регионе. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на сессии Народного собрания, его процитировало РИА «Новости».
Он подчеркнул, что мужчины-террористы с помощью никабов могут прятаться, а женщины — проносить запрещенные предметы. Он добавил, что выступает против ношения этой одежды с точки зрения террористической безопасности.
«Лично я против ношения никаба», — указал Меликов.
Ранее депутаты Госдумы внесли в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо. Парламентарий от КПРФ Михаил Матвеев подчеркнул, что инициативу разработали, исходя из вопросов безопасности, а не религиозных убеждений.
В июне жителя Ташкентской области Узбекистана арестовали за ношение никаба. Мужчина скрывался на базаре в Ташкенте с помощью женской одежды. Ему назначили 15 суток ареста, сообщил RT.