Глава Сердобска ушла в отставку после скандала с квартирами для «двух жен одного мужа»

Глава города Сердобска Пензенской области Марина Ермакова объявила об отставке на фоне скандала с выдачей жилищных сертификатов семье мигранта с двумя женами. Об этом она сообщила в телеграм-канале .

«Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — написала Ермакова.

Ранее местные жители пожаловались в СК: чиновница выдала сертификаты на жилье семьям, которые, по их словам, оказались мигрантами. Люди заявили о коррупционной составляющей — нуждающиеся годами ждут очереди, а решение приняли в пользу приезжих.

Как выяснил РЕН ТВ, сертификаты получили «две жены одного мужа» — гражданина России Н. Гадоева. С одной женщиной он состоит в официальном браке, со второй живет неофициально. Обе присутствуют на совместных фото с главой города. Сам мужчина прописан в Пензенской области, но работает в Москве.

Ход проверки контролирует лично председатель СК Александр Бастрыкин. Следователи устанавливают законность выдачи квартир и наличие коррупционной составляющей.