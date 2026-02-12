Сертификат на жилье многодетным в Пензенской области выдали приезжему с двумя женами

СК проверит информацию о выдаче квартир под Пензой семьям приезжих

Следственный комитет проверит данные о том, что в городе Сердобске Пензенской области сертификаты на жилье многодетным выдавали семьям мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Несмотря на то что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — отметили в информцентре СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял проверку на контроль и поручил доложить ему о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

По информации РЕН ТВ, сертификат на недвижимость получили «две жены одного мужа». Источник издания рассказал, что одна женщина состоит с 35-летним мужчиной в официальном браке, а вторая — нет.

«Обе женщины присутствуют на фотографиях с главой города, опубликованных в социальных сетях», — уточнил собеседник телеканала.

По его данным, мужчина является российским гражданином, имеет постоянную прописку в Пензенской области, но работает в Москве.

Ранее суд признал незаконными интернет-ресурсы, помогающие мигрантам организовывать фиктивные браки. С помощью оформления документов о женитьбе иностранцы получали гражданство по упрощенной процедуре.