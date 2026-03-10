Глава СДСЖР Епифанова призвала ввести субсидию на замену газового оборудования для ряда пенсионеров

В России отсутствует единый федеральный механизм, который бы обязывал государство бесплатно менять газовое оборудование всем пенсионерам. Об этом рассказала экс-сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова в беседе с RT .

По ее словам, сегодня новая плита или колонка стоит от 20 тысяч рублей, что для многих пожилых людей является неподъемной суммой. Старое оборудование чревато утечками газа и авариями, особенно в многоквартирных домах.

«Думаю, что государству стоит ввести федеральную 50%-ную субсидию на замену для граждан старше 75 лет (а для одиноких пенсионеров — полную компенсацию) с оформлением через „Госуслуги“», — отметила эксперт.

Она пояснила, что соответствующие меры позволят повысить безопасность в ЖКХ и сократить число бытовых происшествий.