Глава СДСЖР Епифанова объяснила, что новогодние праздники не влияют на автоматический перерасчет пенсии

Пенсионеры, планирующие уволиться с работы в декабре 2025 года, могут рассчитывать на ряд выплат от работодателя. Это заработная плата за фактически отработанное время, компенсации за неиспользованный отпуск и возможные премии, рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова в беседе с RT .

По ее словам, Социальный фонд России проводит перерасчет страховой пенсии после получения сведений об увольнении. Процедура занимает около месяца, написал «ФедералПресс».

«Пенсия после перерасчета начинает выплачиваться со следующего месяца; в случае увольнения в декабре 2025 года корректировки коснутся января 2026 года, однако выплата увеличенной суммы будет осуществлена примерно через один — три месяца», — отметила эксперт.

Епифанова подчеркнула, что новогодние праздники не влияют на автоматический процесс, но сроки выплат могут смещаться из-за выходных и сокращенного графика работы СФР в первые дни января.