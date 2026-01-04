Глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий умер в 69 лет

Заслуженный артист России и основатель грузинской общественной организации Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб» Николай Свентицкий умер в в 69 лет. Как сообщила пресс-служба организации на своей странице в Facebook*, причиной ухода из жизни известного деятеля стал сердечный приступ.

Церемония прощания со Свентицким пройдет воскресенье и понедельник, 4 и 5 января, в храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы на горе Махата. Похоронят известного деятеля в Пантеоне писателей и общественных деятелей во вторник, 6 января.

Уроженец Тбилиси, Николай Свентицкий долгие годы работал в Государственном русском драматическом театре. В 2003 году основал и возглавил «Русский клуб», который выпускал одноименный журнал. Также с 2017 года занимал пост председателя правления Ассоциации русских театров зарубежья.

Званий заслуженного деятеля искусств и заслуженного артиста России Свентицкий удостоился в 2009 и 2016 годах за большой вклад в развитие русской культуры и искусства и укрепление связей с Грузией.

