Врачи центра Рошаля назвали способы предотвратить эмоциональное выгорание детей

Чтобы новый учебный год не превратился для детей в скучную рутину, важно соблюдать несколько простых правил, которые помогут сохранить интерес к занятиям. В Детском клиническом центре имени Рошаля объяснили, что такое эмоциональное выгорание и как его избежать.

Эмоциональное выгорание — это состояние истощения, вызванное длительным стрессом и перегрузкой. Оно проявляется как физически, так и эмоционально. В периоды сильной нагрузки полезно увеличить продолжительность сна хотя бы на час-полтора.

«Чтобы избежать нарушения баланса между учебой и отдыхом, в первую очередь важно наладить режим сна. Ученикам начальной школы (7-10 лет) рекомендуется спать по 10-11 часов. Учащимся средних классов (11-14 лет) — по 9-10 часов. Старшеклассникам — по 8-9 часов», — отметила медицинский психолог ДКЦ имени Рошаля Анна Авдеева.

Помимо этого, специалисты советуют первоклассникам устраивать дневной сон после школы. Также важно помогать ребенку составлять распорядок дня так, чтобы там было место не только для учебы и домашних заданий, но и для любимых занятий. Она подчеркнула, что отдых для разных детей может выглядеть по-разному — кому-то интересны книги и рисование, а кому-то нужны компьютерные игры или прогулки с друзьями.