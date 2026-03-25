Глава Росатома заявил, что ситуация на АЭС «Бушер» идет по негативному сценарию
Обстановка на территории иранской АЭС «Бушер» развивается по негативному сценарию. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его процитировало РИА «Новости».
«Ситуация на площадке АЭС „Бушер“ продолжает развиваться по негативному сценарию», — сказал он.
По его словам, Росатом приступил к подготовке уже третьей эвакуации своих работников с территории Ирана.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании реактивного снаряда в район расположения АЭС «Бушер». Обошлось без жертв и разрушений.
Алексей Лихачев уточнил, что удар пришелся на прилегающую к зданию метрологической службы территорию, находящуюся на промплощадке станции вблизи работающего энергоблока. Сотрудники Росатома не пострадали, радиационный фон на станции в пределах нормы.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, удары по электростанции «Бушер» чреваты непоправимыми последствиями и очень опасны. Он обратил внимание, что ядерный объект находится под контролем ООН и МАГАТЭ.