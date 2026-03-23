В Кремле назвали последствия ударов по АЭС «Бушер»

Удары по атомной электростанции «Бушер» чреваты непоправимыми последствиями и чрезвычайно опасны. Российская сторона занимает в вопросе ответственную позицию, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Он напомнил, что ядерный объект находится под контролем ООН и МАГАТЭ, а глава Росатома Алексей Лихачев уже делал тревожные заявления в связи с ударами по АЭС.

«Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально и чрезвычайно опасными и чреватыми даже непоправимыми последствиями. Поэтому российская сторона заявляла о своих опасениях», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что положение на Ближнем Востоке должно перейти в режим политико-дипломатического урегулирования.

«Это единственное, что может способствовать разрядке катастрофической ситуации, которая сложилась в регионе», — заключил он.

Ранее в Иране заявили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер».