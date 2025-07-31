Глава профсоюза Мохначук заявил, что объемы нереализованного российского угля достигли 100 млн тонн

К июлю 2025 года объемы нереализованного российского угля достигли примерно 100 миллионов тонн. Такое заявление сделал председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, сообщил «Постньюс».
По его словам, соответствующая ситуация негативно сказывается на добыче породы. Длительное хранение угля при высоких температурах может привести к возгоранию. В результате шахты, которые используются как склады, вынуждены прекращать работу, обратил внимание Мохначук.
Эксперты прогнозируют, что в 2025 году общие потери отрасли превысят 250 миллиардов рублей. В настоящее время в России уже обанкротилось 51 шахтерское предприятие.
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