Глава профсоюза Мохначук заявил, что объемы нереализованного российского угля достигли 100 млн тонн

К июлю 2025 года объемы нереализованного российского угля достигли примерно 100 миллионов тонн. Такое заявление сделал председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, сообщил « Постньюс ».

По его словам, соответствующая ситуация негативно сказывается на добыче породы. Длительное хранение угля при высоких температурах может привести к возгоранию. В результате шахты, которые используются как склады, вынуждены прекращать работу, обратил внимание Мохначук.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году общие потери отрасли превысят 250 миллиардов рублей. В настоящее время в России уже обанкротилось 51 шахтерское предприятие.