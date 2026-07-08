Глава петербургского ЗакСа Бельский рассказал, что его семья отмечает День Петра и Февронии в церкви

Председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский рассказал о семейных традициях в День семьи, любви и верности. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

По словам политика, День Петра и Февронии он с близкими обычно отмечает в церкви.

«Мы с супругой вместе уже больше 30 лет, у нас пятеро детей, и я могу с уверенностью сказать, что семья для меня — буквально все. Это любовь, поддержка, мотивация, смысл жизни», — отметил Бельский.

Руководитель городского парламента также выразил гордость за своих детей и поделился личной мечтой: он надеется, что дочери и сыновья создадут такие же крепкие союзы.