Глава парламента Крыма спрогнозировал время выхода региона из дотационности

Республика Крым может перейти к бездотационному бюджету в течение пяти–семи лет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава парламента региона Владимир Константинов заявил, что уже в 2019 году полуостров перестал считаться «глубоко дотационным». Сейчас бюджет превышает 200 миллиардов рублей, 70 миллиардов из которых составляют дотации.

«Несложный расчет показывает, что это будет при нашей жизни. Думаю, что это пять-семь лет. Вот если динамику, темпы мы сохраним, а мы растем в процентах бюджета по 30-40% в год», — сказал Константинов.

Парламентарий отметил, что сумма налогов, которые Крым направляет в федеральный центр, сопоставима с размером получаемой поддержки, тогда как в 2014 году ситуация была в пять раз хуже. Для полного перехода на самофинансирование, считает он, необходимо восстановить авиасообщение и вернуть курортной сфере полноценную работу, чтобы число туристов достигло 10 миллионов человек.

Ранее власти Крыма заявили о намерении разработать собственный бренд. Это позволит объединить представления о «российском» и «крымском».