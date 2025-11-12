Глава News Media Holding Иксанов заявил, что ИИ стал полноценным участником медиарынка

Искусственный интеллект, как полноце6нный участник медиарынка, оказывает влияние на структуру профессий и редакционные процессы. Об этом заявил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов на пленарном заседании «Вызовы и точки роста современных СМИ», которое состоялось в рамках IV медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

По его словам, на сегодняшний день ИИ уже смог заменить ряд профессий. Среди них — корректоры.

«В плане скорости и объема задач ИИ действительно эффективнее. Однако ценность человека никуда не исчезла. Хороший контент не создается автоматически: драма, мысль, интонация — это все заложено в ДНК человека», — подчеркнул Иксанов.

Он также добавил, что сегодня появляются н6овые игроки в информационном пространстве. Новыми медиа становятся маркетплейсы, которые имеют свою аудиторию и коммуникационные экосистемы.