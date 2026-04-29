Глава НАС Хайцеэр заявил, что цифровые паспорта автомобилей лишь разорят водителей

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН раскритиковал идею введения цифровых паспортов для автомобилей. По его словам, все расходы на создание и администрирование новой системы лягут на водителей.

«У нас уже есть электронный паспорт транспортного средства, который можно дополнять. Зачем создавать еще один платный сервис, который будет дублировать существующие?» — отметил он.

Хайцеэр подчеркнул, что, если ремонт автомобиля производится не через официальные сервисы, информация о нем все равно не попадет в цифровой паспорт. В итоге, по его мнению, жизнь автомобилистов не станет легче, а вот расходы увеличатся.

«Это не облегчит жизнь, а лишь опустошит карманы водителей», — заключил эксперт