Глава НАОМ Жоля отметила, что компании стали чаще переносить новогодние корпоративы с декабря на январь для экономии

Организаторы мероприятий отмечают значительное снижение количества заказов на проведение корпоративных праздников в 2025 году. Многие компании стали более сдержанными в расходах, стараясь оптимизировать бюджет. Президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля сообщила KP.RU , что в среднем число заказов снизилось вдвое. Однако агентства, работающие с крупными корпорациями и IT-гигантами, не заметили изменений.

Как отметила эксперт, компании стали чаще делить торжества на малые форматы и переносить празднование с декабря на январь, чтобы сэкономить.

«В петербургской компании Evergreen Solutions даже привели пример: в декабре 2019 года они устроили 40 корпоративов, в 2022-м — 16, а в 2025-м пока подтверждено только шесть», — рассказала Жоля.

По словам генерального директора Avantage Event Project Лилии Федоровой, цены на аренду площадок и кейтеринг выросли. В среднем корпоратив стоит 10–15 тысяч рублей на человека.

Главными трендами новогодних корпоративов станут русский стиль, выступления стендаперов, предсказатели и вовлечение топ-менеджмента в программу. Также популярными останутся фотозоны и конкурсы.