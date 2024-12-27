Глава Минстроя Файзуллин принял участие в акции «Елка желаний»
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.
Глава министерства в пятый раз традиционно присоединился к акции, сняв с елки в Доме правительства новогодние шарики с желаниями. В этом году Файзуллин исполнит мечту четырехлетнего Романа, желающего побывать в роли тракториста, 12-летней Дарьи, которая хочет посетить цирк на Цветном бульваре и девятилетней Евы, мечтающей о танцевальном коврике.
«Всероссийская акция „Елка желаний“ дарит радость и веру в чудо детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — напомнили в Минстрое.
С 2018 года акция объединяет тысячи людей, готовых на добрые дела.
В Государственном Кремлевском дворце 26 декабря стартовала главная елка страны. Сюжет посвятили теме традиционных ценностей.