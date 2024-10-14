Глава Минсельхоза рассказала, чем заменяет хлеб

Пастила очень похожа на хлеб, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. На пленарной сессии форума «Сделано в России» она рассказала, что об этом продукте должен узнать весь мир, сообщило РИА «Новости» .

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть „Белевская пастила“. „Коломенскую“ я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», — отметила Оксана Лут.

Она назвала пастилу знаковым российским продуктом. По ее мнению, о нем должен «узнать весь мир». Лут пообещала работать над этим вопросом.

В начале декабря в Перми состоится общенационального конкурса «Туристический сувенир». Там представят пастилу и бытовую керамику из Коломны.