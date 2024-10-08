Сувениры из Коломны представят в финале всероссийского конкурса

Два сувенира из Коломны попали в список финалистов окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Это пастила и серия бытовой керамики. Теперь их представят на общенациональном конкурсе.

За выход в финал боролись 443 изделия из 26 регионов России. В список лучших попали два коломенских сувенира.

Муфтовая и медовая пастила бренда «Дедушкин сад» стала лауреатом в номинации «Гастрономический сувенир». В тройку лидеров номинации «Сувенир города» попала серия бытовой керамики коломенского бренда.

Отметим, что победители окружного этапа конкурса получили шанс поучаствовать в общенациональном финале. Он пройдет в Перми 4 декабря.

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