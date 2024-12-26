«Мы разберемся». В МЧС пообещали очистить побережье Кубани до старта пляжного сезона

Глава МЧС Куренков: пляжный сезон на Кубани не находится под вопросом

Будущий пляжный сезон в Краснодарском крае не находится под вопросом из-за загрязнения побережья мазутом, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Также министр заверил, что с последствиями ЧП удастся справиться в ближайшее время, сообщил ТАСС .

«Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — подчеркнул руководитель ведомства.

Куренков добавил, что уборка пляжной территории проводится сейчас и будет продолжаться. По его словам, загрязненные участки в море будут устранять для того, чтобы на пляжи выбрасывалось меньше нефтепродуктов.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел после крушения во время шторма танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря. В очищении территорий участвуют более десяти тысяч человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в четверг сообщил, что ликвидация последствий аварии получит статус федеральной ЧС.