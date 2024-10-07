Глава «Лемана ПРО» рассказала, почему гвозди до сих пор импортируют

Примерно 72% ассортимента одной из самых крупных сетей магазинов для строительства и обустройства дома «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin) производят в России, однако много товаров все равно привозят из других стран. Об этом рассказала исполнительный директор компании Марина Фытова в беседе с РБК .

«В нашей стране столько лесов, а мы импортируем ели, сосны и луковицы растений. Опять же, я была удивлена, что семена огурцов у нас импортируются. Про гвозди я не буду говорить — меня всегда удивляло, как можно импортировать гвозди», — заявила она.

По ее словам, «Лемана ПРО» заменила ассортимент елей и луковичных растений, поэтому теперь в магазине можно купить только российские товары из этой категории.

Однако с замещением импортных гвоздей или скобяных изделий пока не спешат. Это связано с тем, что в Китае два предприятия в двойном объеме покрывают мировое потребление этих товаров. Конечно, в России могут построить и свой завод, производящий эти вещи, однако это будет нецелесообразно. Мало кто согласится инвестировать в завод, изготавливающий товары, на которые закрыт мировой спрос.

Она отметила, что в РФ гвозди не начали производить, потому что в 90-х их было дешевле закупать в Китае. В то время промышленность в России была в упадке.

«Но мы все больше и больше понимаем, что нельзя на 100% зависеть от импорта, нужно производить в стране», — сказала Фытова.

Однако идея полной локализации тоже нецелесообразная, считает собеседница агентства. На рынке должна присутствовать конкуренция, чтобы качество товаров было на высоте.