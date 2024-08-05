Глава крымского МЧС Садаклиев уволился по собственному желанию
Глава Крыма Аксенов: руководитель МЧС Садаклиев покинул свой пост
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев покинул пост руководителя регионального ведомства по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
О решении Садаклиева уволиться Аксенов без подробностей сообщил после проведенной 5 августа с ним встречи.
«По итогам обсуждения Сергей Николаевич принял решение уволиться по собственному желанию», — написал он.
Садаклиев занимал пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым с февраля 2021 года.
В середине июля полиция остановила помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика, он управлял автомобилем Range Rover без водительских прав. После этого чиновник начал угрожать сотрудникам МВД увольнением.